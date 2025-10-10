Зеленський: Через погодні умови ефективність української ППО знизилася на 20—30%
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Погіршення погодних умов сприяло зменшенню ефективності відбиття російських атак українською протиповітряною обороною на 20—30%.
Про це заявив президент України Володимир Зелеснький під час брифінгу.
За його словами, росіяни накопичували ракетиіа дрони для атаки Україну вночі 10 жовтня і чекали дощової погоди й туману, розуміючи, що це заважатиме використовувати авіацію.
Водночас президент зазначив, що якщо впродовж дня енергетикам вдастсься майже повністю відновити водопостачання і «будуть процеси щодо більш позитивного рішення по електриці», то це «сильний удар, сильний, але точно не смертельний».
«А що нам залишається? Партнери повинні допомагати, не опускати руки. Америка повинна вгамувати Путіна, а українці все правильно роблять», — наголосив Зеленський.
- У ніч проти 10 жовтня РФ здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет. Під ударом опинилися обʼєкти критичної та енергетичної інфраструктури. Постраждали понад 20 людей. У Києві та кількох областях не було електрики й водопостачання.