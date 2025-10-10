Президентку Перу усунули з посади за «моральну недієздатність». Парламент проголосував одностайно

Новини

Dina Boluarte / Facebook

Ввечері 10 жовтня Конгрес Перу оголосив імпічмент президентці Діні Болуарте. Стрілянина на концерті та зростаюче розчарування нездатністю президентки приборкати поширення злочинності спонукали партії припинити її підтримувати.

Про подробиці пише The New York Times.

Конгрес схвалив чотири подання про її імпічмент за підтримки всіх партій. Законодавці проголосували за усунення Болуарте одностайно — 122 голоси. Вони посилались на конституційне положення, яке дозволяє оголосити посаду президента вакантною на підставі «постійної моральної недієздатності».

Dina Boluarte / Facebook

Як законодавці, так і демонстранти біля будівлі вибухнули оплесками. Якщо парламентарі не оберуть нового лідера зі свого складу, обовʼязки президента до загальних виборів 12 квітня виконуватиме спікер Конгресу Хосе Джері.

Усунення лідерки соціалістичної партії «Свобода Перу» Болуарте стало різким поворотом з боку правих та центристських партій. Попри те, що Болуарте була із соціалістичної партії, вони працювали в коаліції з нею протягом останніх трьох років. Такі зміни відбувається на тлі широкого обурення зростанням злочинності.

За даними місцевої поліції, в Перу сплеск вимагань і замовних убивств, скоєних бандами. Кількість випадків вимагання різко зросла з кількох сотень за весь 2017 рік до понад 2 000 за один місяць 2025 року. За останні два роки на роботі вбили й пограбували десятки водіїв автобусів. Були напади із застосуванням вибухівки на концерти, а також магазини та різні малі підприємства.

Заходи президентки, включаючи неодноразові запровадження надзвичайного стану, не змогли приборкати насильство. Деякі експерти кажуть, що кілька законів, які вона підтримала для захисту політичних союзників, підірвали переслідування організованої злочинності. Так, ввечері 8 жовтня чоловіки на мотоциклах відкрили вогонь з кулемета по популярному кумбійському гурту, який виступав у Лімі. В результаті цього четверо учасників отримали поранення.

Діна Болуарте стала президентом після того, як її попереднику Педро Кастільйо, за якого вона була віцепрезиденткою, оголосили про імпічмент і заарештували у 2022 році за спробу захопити контроль над Конгресом і судовою системою.

Її рішення замінити його, а не піти у відставку, як обіцяла, спровокувало насильницькі протести, під час яких внаслідок дій поліцейських і військових загинули 49 мирних жителів. Щоб залишитися при владі, Болуарте спиралася на коаліцію правих і центристських партій, переживши сім спроб імпічменту з боку лівих законодавців. Зараз вона під слідством національних прокурорів з прав людини.