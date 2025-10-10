Україна і Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів
- Світлана Кравченко
Офіс президента / Telegram
За результатом зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом країни підписали меморандум про спільне виробництво дронів.
Про це повідомили в Офісі президента.
Зеленський подякував уряду, премʼєр-міністру й народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії країна надала Україні допомогу на $9 мільярдів, а внесок країни у межах ініціативи PURL становить близько $600 мільйонів.
Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження цієї важливої підтримки.
«Ми дуже пишаємося тим, що можемо допомагати, зокрема в межах ініціативи PURL, а також із F-16, протиповітряною обороною, постачанням дронів та ініціативою з виробництва безпілотників», — заначив своєю чергою Брекельманс.
Наприкінці зустрічі президент вручив міністру оборони Нідерландів орден «За заслуги» II ступеня.
- Крім того, спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими ударними безпілотниками планують Україна та Велика Британія.