Німецькі військові не можуть збивати дрони через нацистське минуле країни

Getty Images / «Бабель»

Німецькі військові не можуть збивати дрони у внутрішньому повітряному просторі країни. Значною мірою це повʼязано з тим, щоб запобігти повторенню нацистського минулого країни.

Про це пише Politico.

Німецька конституція, ухвалена після Другої світової війни, прямо забороняє військовим відігравати ключову роль у внутрішній безпеці країни. Автори закону памʼятали, як нацисти у внутрішній політиці зловживали німецькою військовою міццю, щоб нападати на ліві політичні сили. Але сьогодні ці конституційні гарантії мають непередбачуваний побічний ефект: вони обмежують здатність Німеччини захищатися від провокацій Росії.

«Нам потрібно внести зміни до законів, щоб єдині, хто може цим займатися, — а саме Бундесвер, — також мали на це повноваження», — заявив Politico голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп.

Хоча Бундесвер теоретично може використовувати зброю всередині країни в разі масштабного вторгнення, вторгнення дронів поки що не кваліфікують як достатньо серйозні атаки. За чинним законодавством Бундесвер може збивати дрони лише над військовими базами.

Немає жодних доказів того, що будь-який з дронів, які нещодавно увійшли в повітряний простір Німеччини, ніс зброю. Проте, за даними німецької влади, Росія, схоже, використовує дрони для шпигунства. Минулого року надходили повідомлення про незрозумілі польоти дронів над обʼєктами, що належать виробнику зброї Rheinmetall та хімічній групі BASF.

Німецька поліція має законне право збивати такі дрони, якщо вважає за необхідне, але не має технічних можливостей. Військові мають більше таких можливостей, але здебільшого нездатні діяти, значною мірою через історію країни.

«Федеральна поліція, а також майже всі земельні поліційні сили, наразі не мають жодних можливостей для захисту від дронів», – сказав Рьовекамп.

Наразі Бундесвер може надавати лише те, що конституція називає «адміністративною допомогою» у захисті від дронів. Його сили можуть, наприклад, допомагати ідентифікувати дрони або передавати інформацію за запитом — як це було, коли дрони нещодавно помітили над аеропортом Мюнхену.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт планує створити в складі федеральної поліції підрозділ захисту від дронів і створити Центр захисту від дронів, який дозволить поліції, розвідувальним органам і військовим обʼєднувати ресурси. Міністр також має намір просувати закон, який дозволить військовим збивати дрони в німецькому повітряному просторі, якщо буде загроза життю людей.

Німецький уряд 8 жовтня ухвалив закон, який дозволить поліції збивати безпілотники. Далі його має розглянути парламент Німеччини. Новий закон дозволяє поліції збивати дрони, що порушують повітряний простір Німеччини. Крім вогнепальної зброї, дрони можна буде знешкоджувати лазерами або засобами радіоелектронної боротьби, які переривають сигнали управління та навігації.

Але дехто каже, що єдиним довгостроковим рішенням є зміна конституції Німеччини — щоб військові могли відігравати активнішу роль у внутрішній політиці.