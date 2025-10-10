Прокурора Офісу генпрокурора підозрюють у підбурюванні до хабаря: суд обрав запобіжний захід
- Юлія Завадська
-
Вищий антикорупційний суд 10 жовтня обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора, якого затримали напередодні. Імʼя підозрюваного не називають, але джерела «Бабеля» повідомили, що це Роман Шененко.
Про це йдеться в заяві пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Суд постановив взяти підозрюваного під варту. Альтернатива — застава понад 4 мільйони гривень.
Його разом із двома адвокатами підозрюють у тому, що вони намагалися підбурити до передачі $3,5 мільйона хабаря за закриття кримінального провадження. Йшлося про справу, яку розслідують детективи НАБУ і яку планували «закрити» нібито завдяки «правкам Лозового».
- Так звані правки Лозового ухвалила Верховна Рада VIII скликання 3 жовтня 2017 року — їх, власне, і запропонував народний депутат Андрій Лозовий. «Правки Лозового» значно скорочують строки досудового розслідування в кримінальних провадженнях.
- У грудні 2023 року Верховна Рада проголосувала за варіант законопроєкту, який скасовує деякі пункти «правок Лозового», але не повністю. Скасування тоді зробили в межах законопроєкту про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — ця реорганізація була однією з вимог Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду для вступу України в Євросоюз. 8 грудня 2023 року президент Зеленський підписав цей документ.