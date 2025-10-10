Прокурора Офісу генпрокурора підозрюють у підбурюванні до хабаря: суд обрав запобіжний захід

Новини

Вищий антикорупційний суд 10 жовтня обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора, якого затримали напередодні. Імʼя підозрюваного не називають, але джерела «Бабеля» повідомили, що це Роман Шененко.

Про це йдеться в заяві пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Суд постановив взяти підозрюваного під варту. Альтернатива — застава понад 4 мільйони гривень.

Його разом із двома адвокатами підозрюють у тому, що вони намагалися підбурити до передачі $3,5 мільйона хабаря за закриття кримінального провадження. Йшлося про справу, яку розслідують детективи НАБУ і яку планували «закрити» нібито завдяки «правкам Лозового».