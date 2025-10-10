Україна та Британія спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі для протидії «шахедам»
- Світлана Кравченко
Getty Images / «Бабель»
Україна та Велика Британія планують спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими ударними безпілотниками.
Про це пише Bloomberg.
Проєкт назвали «Восьминіг». За словами заступника міністра оборони з питань оборонної готовності та промисловості Британії Люка Полларда, його можуть реалізувати вже найближчими місяцями.
«Зовсім скоро ми будемо виробляти близько 2 000 безпілотників на місяць і відправляти їх усі до України, щоб їх можна було використовувати для перехоплення російських безпілотників», — сказав Поллард.
Виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване в Британії та організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на потреби, що змінюються на полі бою.
Британський посадовець додав, що його країна планує й інші проєкти з Україною, зокрема виробництво планерних бомб.
«Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин. Але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи», — наголосив Поллард.
- Наприкінці вересня міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що Україна найближчим часом застосовуватиме 1 000 дронів-перехоплювачів на добу.