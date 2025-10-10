Новообрана нардепка Тетяна Чорновол взяла відстрочку на рік, щоб продовжити служити у ЗСУ (оновлено)

Новини

Facebook / Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол, яку ЦВК 18 вересня визнав народною депутаткою, на рік взяла відстрочку від парламентської діяльності, щоб продовжити служити у Збройних силах України.

Про це вона повідомила на Facebook.

Чорновол мала отримати мандат після загибелі Андрія Парубія 30 серпня. Вона була наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку «Європейської солідарності» — під № 27.

Facebook / Тетяна Чорновол

Від початку повномасштабного вторгнення журналістка, активістка і нардепка Верховної Ради XVIII скликання Тетяна Чорновол долучилася до 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Наразі командує взводом. За її словами, вона вирішила залишитись у війську, зокрема й щоб бути прикладом для інших жінок, які «вигризають собі шлях в бойові командири».

«Це цілком можливо жінці бути бойовим командиром, якщо жінка народилася для війни й буде наполегливо йти до своєї мети, долаючи всі труднощі, в тому числі гендерні. Мій досвід тому приклад [...]. І кажу вам, дівчата, майбутні воїни, ця роль для жінки в армії теж можлива, лупайте цю скалу і не здавайтеся», — сказала Чорновіл.