Європарламент відхилив вотуми недовіри до Єврокомісії, залишивши її голову Урсулу фон дер Ляєн на посаді

Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн успішно витримала дві спроби висловлення вотуму недовіри з боку крайніх правих та крайніх лівих у Європарламенті. Обидві резолюції, винесені на голосування, критично оцінювали нерівноправні умови торговельної угоди між ЄС і США.

Пропозиції, подані групами «Патріоти Європи» (PfE) та «Ліві», обговорили на початку тижня, а голосування провели в четвер, 9 жовтня. Жодна з резолюцій не набрала необхідної для ухвалення подвійної більшості: текст PfE отримав 378 голосів проти та 179 — за, а пропозиція «Лівих» — 383 проти та 133 за.

«Я глибоко вдячна за потужну підтримку, яку отримала сьогодні. Комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з Європейським парламентом для вирішення проблем Європи. І разом ми досягнемо результатів для всіх європейських громадян», — заявила фон дер Ляєн.

«Патріоти» та «Ліві» заявили, що незадоволені торговельними угодами з США та МЕРКОСУР, а також поставили під сумнів прозорість роботи Єврокомісії. Водночас вони мали різні пріоритети: ультраправі критикували міграційну та екологічну політику, тоді як інші акцентували на кліматичній та соціальній кризі й війні в Газі.