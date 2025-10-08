Новини

Уряд ухвалив перелік критеріїв для держав, з якими введуть множинне громадянство. Що це за критерії

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Кравченко Андрій / УНІАН

У середу, 8 жовтня, уряд України ухвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджене множинне громадянство.

Про це повідомило МЗС України.

Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників. Серед ухвалених критеріїв для країн:

Перелік конкретних іноземних держав визначать окремо.

Множинне громадянство в Україні

Закон про множинне громадянство Рада остаточно ухвалила в червні 2025 року. Президент Володимир Зеленський підписав його в липні.

Документ передбачає, що тепер українці зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, якщо ця інша країна входить до спеціального переліку, який затвердить Кабінет міністрів.

Законопроєкт забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Російський паспорт — це підстава для втрати українського за винятками випадків примусу чи автоматичної видачі.

Ось що зміниться для іноземців:

Працюватиме чітке правило: якщо людина має інший паспорт, але є громадянином України, то в межах України її визнають тільки як українського громадянина.