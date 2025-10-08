Поліція Німеччини зможе збивати дрони — німецький уряд ухвалив закон. Далі його має розглянути парламент

Новини

Німецький уряд 8 жовтня ухвалив закон, який дозволить поліції збивати безпілотники. Далі його має розглянути парламент Німеччини.

Про це пише Reuters.

Новий закон дозволяє поліції збивати дрони, що порушують повітряний простір Німеччини. Крім вогнепальної зброї, дрони можна буде знешкоджувати лазерами або засобами радіоелектронної боротьби, які переривають сигнали управління та навігації.

Прийнявши новий закон, Німеччина приєднується до інших європейських країн, зокрема Британії, Франції, Литви та Румунії, які нещодавно надали своїм силовим структурам повноваження збивати дрони, що порушують повітряний простір.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добриндт заявив, що у складі федеральної поліції створять спеціальний підрозділ з боротьби проти дронів. До розробки системи залучать дослідників, які консультуватимуться з Ізраїлем і Україною.

Поліція відповідатиме за дрони, які літають на низькій висоті (приблизно на рівні дерев), а інші БпЛА знешкоджуватиме армія.

«Інциденти з дронами становлять загрозу нашій безпеці. Ми цього не допустимо», — написав канцлер Фрідріх Мерц.

Що передувало

Новий закон ухвалили після того, як 3 жовтня в аеропорту Мюнхену — другому за розміром у країні — через появу дронів скасували або перенаправили десятки рейсів. У результаті понад 10 тисяч пасажирів застрягли в аеропорту.

Це не єдиний інцидент з дронами в Німеччині. Увечері 25 вересня два невеликі дрони спершу пролетіли над територією заводу військово-морського підрозділу Thyssenkrupp, потім їх помітили над університетською клінікою та над прибережною електростанцією і Північно-Східним морським каналом.

Пізніше над Кільською затокою зафіксували групу з одного великого і кількох менших дронів. Вони пролітали над будівлею парламенту землі та, ймовірно, стежили за нафтопереробним заводом Heide, що постачає гас для аеропорту Гамбурга.

Міністр внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштейну Сабіне Зюттерлін-Ваак зазначила, що наразі розслідують шпигунство, але деталей не повідомила.

Канцлер Німеччини Мерц припускає, що за більшістю дронів, які літали над країною, стоїть Росія. Жоден з них не мав бойової частини — ймовірно, це були розвідувальні польоти.

У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.