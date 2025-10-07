Reuters: Білорусь у вересні в чотири рази збільшила експорт бензину до Росії

Новини

Експорт бензину з Білорусі до Росії залізницею зріс у вересні вчетверо порівняно з попереднім місяцем. Це пов’язано з дефіцитом пального у РФ, що виник через українські атаки на російські нафтопереробні заводи та іншу енергоінфраструктуру.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

У низці російських регіонів останніми тижнями запровадили нормування продажів і тимчасово заморозили ціни на пальне. Крім того, на тлі дефіциту Москва обмежила експорт бензину та дизелю.

За даними агентства, поставки білоруського бензину до РФ залізницею минулого місяця досягли 49 тис. т (близько 14,5 тис. барелів на добу), а дизельного пального — 33 тис. т.

З 2021 року Білорусь активно використовує російські порти для експорту нафтопродуктів. Транзит бензину з Білорусі для подальшого експорту через російські порти минулого місяця зріс приблизно на 1% — до 140 тис. т.

Водночас він впав на 40% з початку року, причина — зниження виробництва на білоруських НПЗ.

Reuters зазначає, що два нафтопереробні заводи Білорусі — Нафтанський і Мозирський — мають річну потужність 12 млн т кожен, або близько 240 тис. барелів на добу. Але зазвичай вони виробляють близько 9 млн т на рік — приблизно 180 тис. барелів на добу.