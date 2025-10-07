Науковець, який став лауреатом Нобелівської премії з медицини, дізнався про це майже через добу. У нього був «цифровий детокс»

Новини

Науковець Фред Рамсделл із Сан-Франциско, який став одним із трьох Нобелівських лауреатів з медицини 2025 року, дізнався про нагороду майже через добу. До цього він був без звʼязку у подорожі.

Про це повідомив генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн у коментарі Reuters.

За словами Перлманна, Ремсделл і його дружина поверталися до готелю, коли зупинилися, щоб полагодити щось у машині. Тоді дружина ввімкнула телефон і побачила повідомлення про нагороду.

«Вони все ще були серед дикої природи, де водиться багато гризлі, тож він дуже злякався, коли вона закричала. На щастя, причиною крику була Нобелівська премія. Він був дуже щасливий і вражений, зовсім не очікував нагороди», — розповів Перльман Reuters.