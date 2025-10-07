Науковець, який став лауреатом Нобелівської премії з медицини, дізнався про це майже через добу. У нього був «цифровий детокс»
Автор:
- Ірина Перепечко
Дата:
-
Науковець Фред Рамсделл із Сан-Франциско, який став одним із трьох Нобелівських лауреатів з медицини 2025 року, дізнався про нагороду майже через добу. До цього він був без звʼязку у подорожі.
Про це повідомив генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн у коментарі Reuters.
За словами Перлманна, Ремсделл і його дружина поверталися до готелю, коли зупинилися, щоб полагодити щось у машині. Тоді дружина ввімкнула телефон і побачила повідомлення про нагороду.
«Вони все ще були серед дикої природи, де водиться багато гризлі, тож він дуже злякався, коли вона закричала. На щастя, причиною крику була Нобелівська премія. Він був дуже щасливий і вражений, зовсім не очікував нагороди», — розповів Перльман Reuters.
- Рамсделл отримав Нобелівську премію разом з Мері Бранков і Шимоном Сакагучі. Вчених відзначили за відкриття, які допомогли зрозуміти, як працює імунна система.
- Троє вчених отримали премію за відкриття так званих регуляторних Т-клітин — «охоронців» імунної системи, які запобігають її атакам на власний організм. Їхні дослідження відкрили новий напрям у медицині та дали поштовх до створення потенційних методів лікування, які вже тестують у клініках. Шимон Сакагучі вперше виявив ці клітини ще в 1995 році. А у 2001-му Мері Бранков і Фред Рамсделл зробили наступний крок, підтвердивши, як вони працюють.
- Нобелівський комітет не міг повідомити Рамсделла про те, що він став лауреатом Нобелівської премії з медицини 2025 року, близько доби. Дослідник пішов у пішохідну подорож без звʼязку в гори Айдахо.