Експолоненого Бобилєва, якого підозрюють у знущанні з українських військових у російському полоні, залишили під вартою

«Суспільне» / «Бабель»

Колишнього військовополоненого Максима Бобилєва, якого звинувачують у знущанні з українських військових у російському полоні, залишили під вартою.

Про це повідомляє «Суспільне».

Печерський районний суд 7 жовтня продовжив запобіжний захід колишньому українському військовому — його триматимуть під вартою до 3 грудня.

Бобилєва звинувачують у жорстокому поводженні з українськими військовими у російському полоні, куди він сам потрапив 24 лютого 2022 року в районі селища Чаплинка на Херсонщині. Тоді він служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

В обвинувальному акті згадуються шість епізодів знущання з полонених у виправній колонії в окупованій Горлівці на Донеччині у період з липня 2022 року по червень 2024-го. У справі пʼятеро потерпілих.

Слідство вважає, що Бобилєв співпрацював з адміністрацією колонії, серед яких були представники так званої «ДНР» з українським громадянством, та брав участь у побиттях полонених. Після обміну в липні 2024 року його затримали.

Зараз він перебуває під вартою. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Сам Бобилєв своєї провини не визнає.