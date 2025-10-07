Європарламент спростив механізм позбавлення безвізу для країн, що порушують права людини

Новини

Reuters / «Бабель»

У вівторок, 7 жовтня, Європейський парламент ухвалив законопроєкт, який полегшує процедуру призупинення або скасування безвізового режиму для країн, що порушують права людини, міжнародне гуманітарне право чи становлять загрозу безпеці Європейського Союзу.

Про це йдеться в заяві Європарламенту.

Раніше безвіз могли тимчасово призупинити лише через зростання кількості нелегальних мігрантів, злочинів і відмов у наданні притулку. Тепер список причин розширили.

Зокрема, ЄС зможе позбавляти безвізу країни, які:

порушують міжнародні права людини або гуманітарне право;

не виконують рішення міжнародних судів;

запускають програми «золотих паспортів» для іноземних інвесторів;

для іноземних інвесторів; використовують мігрантів у політичних цілях;

проводять політику, що суперечить правилам ЄС.

Також ЄС отримав право призупиняти безвіз окремо для урядовців, якщо вони причетні до порушень прав людини чи дій свого уряду, що загрожують безпеці.

Нові правила роблять механізм гнучкішим і дозволяють діяти швидше, якщо країна зловживає безвізом або не дотримується міжнародних стандартів.