Європарламент спростив механізм позбавлення безвізу для країн, що порушують права людини
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
У вівторок, 7 жовтня, Європейський парламент ухвалив законопроєкт, який полегшує процедуру призупинення або скасування безвізового режиму для країн, що порушують права людини, міжнародне гуманітарне право чи становлять загрозу безпеці Європейського Союзу.
Про це йдеться в заяві Європарламенту.
Раніше безвіз могли тимчасово призупинити лише через зростання кількості нелегальних мігрантів, злочинів і відмов у наданні притулку. Тепер список причин розширили.
Зокрема, ЄС зможе позбавляти безвізу країни, які:
- порушують міжнародні права людини або гуманітарне право;
- не виконують рішення міжнародних судів;
- запускають програми «золотих паспортів» для іноземних інвесторів;
- використовують мігрантів у політичних цілях;
- проводять політику, що суперечить правилам ЄС.
Також ЄС отримав право призупиняти безвіз окремо для урядовців, якщо вони причетні до порушень прав людини чи дій свого уряду, що загрожують безпеці.
Нові правила роблять механізм гнучкішим і дозволяють діяти швидше, якщо країна зловживає безвізом або не дотримується міжнародних стандартів.
- Euroactiv писав, що нову стратегію видачі віз почали розглядати в ЄС після того, як рекордна кількість туристів з Росії (понад пів мільйона) приїхали до Євросоюзу влітку 2025 року. Якщо цей варіант узгодять, це означатиме гармонізацію правил вʼїзду по всьому блоку, оскільки видача віз залишається компетенцією окремих країн-членів.
- Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт підтвердив повідомлення про підготовку нової стратегії щодо видачі віз громадянам РФ. Її мають представити до кінця року.
- Більшість країн ЄС, що межують з Росією, вже суворо обмежили візові заяви від росіян, за деякими винятками. Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія здебільшого закрили свої двері громадянам РФ. Однак країни, які розраховують на наплив російських туристів влітку або в період відпусток, як-от Італія, Іспанія, Греція та Франція, а також дружня до Москви Угорщина, були доволі ліберальними у видачі віз, попри агресію РФ проти України.