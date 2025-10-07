Новини

Європарламент спростив механізм позбавлення безвізу для країн, що порушують права людини

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

Reuters / «Бабель»

У вівторок, 7 жовтня, Європейський парламент ухвалив законопроєкт, який полегшує процедуру призупинення або скасування безвізового режиму для країн, що порушують права людини, міжнародне гуманітарне право чи становлять загрозу безпеці Європейського Союзу.

Про це йдеться в заяві Європарламенту.

Раніше безвіз могли тимчасово призупинити лише через зростання кількості нелегальних мігрантів, злочинів і відмов у наданні притулку. Тепер список причин розширили.

Зокрема, ЄС зможе позбавляти безвізу країни, які:

Також ЄС отримав право призупиняти безвіз окремо для урядовців, якщо вони причетні до порушень прав людини чи дій свого уряду, що загрожують безпеці.

Нові правила роблять механізм гнучкішим і дозволяють діяти швидше, якщо країна зловживає безвізом або не дотримується міжнародних стандартів.