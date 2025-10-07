Сенат США впʼяте провалив голосування за відновлення роботи уряду
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Ben Schumin / Flickr
Сенат США в понеділок, 6 жовтня, вже впʼяте не зміг проголосувати за законопроєкт про тимчасове фінансування, який би міг відновити роботу уряду. Через це шатдаун у країні триває вже шосту добу.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.
Голосування завершилося з розподілом голосів 45 проти 50, а для підтримки законопроєкту потрібно було 60.
Трамп звинуватив у закритті американського уряду демократів.
«Демократи закрили уряд Сполучених Штатів саме в розпал одного з найуспішніших економічних періодів, включно з рекордним фондовим ринком, який наша країна коли-небудь мала», — написав він.
За словами Трампа, це вплинуло на безліч програм і послуг.
«Я радий співпрацювати з демократами над їхньою провальною політикою в галузі охорони здоровʼя або будь-чим іншим, але спочатку вони повинні дозволити нашому уряду відновити роботу. Насправді вони повинні відкрити наш уряд ще сьогодні ввечері», — обурився він.
Водночас The Guardian повідомляє, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер відкинув твердження Трампа про двопартійні переговори щодо закриття уряду.
«Заява Трампа не відповідає дійсності, але якщо він нарешті готовий співпрацювати з демократами, ми сядемо за стіл переговорів», — заявив Шумер.
За його словами, протягом кількох місяців демократи закликали Трампа і республіканців у Конгресі сісти за стіл переговорів і співпрацювати, щоб забезпечити американському народу нижчі витрати та кращу медичну допомогу.
- Опівночі 1 жовтня Конгрес США прострочив крайній термін фінансування, що спричинило перше закриття американського уряду за майже сім років — і третє за часів президентства Дональда Трампа. У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня.
- Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Трампа, шатдаун тривав 34 дні. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.
- У березні Конгрес США останньої миті запобіг закриттю роботи уряду. Тоді Сенат підтримав ухвалений Палатою представників законопроєкт про урядове фінансування. Однак це підкреслило глибокі розбіжності всередині Демократичної партії.