Один з Нобелівських лауреатів, ймовірно, досі не знає про свою премію. До нього не змогли додзвонитися через «цифровий детокс»

Новини

Нобелівський комітет не може повідомити американського вченого Фреда Рамсделла про те, що він став лауреатом Нобелівської премії з медицини 2025 року. Дослідник пішов у пішу подорож без звʼязку в гориАйдахо.

Про це повідомляє The Guardian.

Рамсделл отримав Нобелівську премію разом з Мері Бранков і Шимоном Сакагучі. Вчених відзначили за відкриття, які допомогли зрозуміти, як працює імунна система. Але, схоже, сам Рамсделл ще не знає, що став лауреатом: він зараз «поза мережею» і не відповідає ані на дзвінки, ані на повідомлення.

Його колега і друг Джеффрі Блустоун каже, що теж безуспішно намагався з ним звʼязатися:

«Ймовірно, він десь у поході з рюкзаком у дикій місцевості Айдахо», — сказав він.

Комітет мав труднощі й із тим, щоб додзвонитися до іншої лауреатки — Мері Бранков — через різницю в часі між США і Швецією, та зрештою звʼязок встановили.

«Я просто попросив їх передзвонити, коли зможуть», — пожартував генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн.

Троє вчених отримали премію за відкриття так званих регуляторних Т-клітин — «охоронців» імунної системи, які запобігають її атакам на власний організм. Їхні дослідження відкрили новий напрям у медицині та дали поштовх до створення потенційних методів лікування, які вже тестують у клініках.

Шимон Сакагучі вперше виявив ці клітини ще в 1995 році. А у 2001-му Мері Бранков і Фред Рамсделл зробили наступний крок, підтвердивши, як вони працюють.

Це вже не перший випадок, коли комітет не може одразу повідомити лауреатів. У 2020 році так само марно телефонували переможцям премії з економіки — допоки один із них, Боб Вілсон, не пішов і не розбудив свого колегу Пола Мілгрома, щоб розповісти новину.