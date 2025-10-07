Трамп анонсував нові мита на середні та великі вантажівки

Новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 25-відсоткові тарифи для середніх і великих вантажівок. Вони почнуть діяти з 1 листопада 2025 року.

Про це написав у соцмережі Truth Social.

За даними Reuters, до великих транспортних засобів належать вантажні автомобілі, сміттєвози, комунальні автомобілі, транзитні, маршрутні й шкільні автобуси, тягачі з причепами та напівпричепи важких спеціальних транспортних засобів.

Раніше Торгова палата закликала Міністерство торгівлі США не вводити нові мита на вантажівки, зазначивши, що пʼять найбільших джерел імпорту — це Мексика, Канада, Японія, Німеччина та Фінляндія, «які є союзниками або близькими партнерами США і не становлять загрози для національної безпеки країни».

Ще у травні Мексика виступила проти нових мит і повідомила, що всі мексиканські вантажівки, які експортують до США, майже на 50% складаються з американських компонентів, включно з дизельними двигунами.

Минулого року США імпортували з Мексики важких транспортних засобів на майже $128 мільярдів. Це становить приблизно 28% від загального обсягу імпорту США.

Раніше у рамках торговельних угод, укладених з Японією та Європейським Союзом, США погодилися на мита у 15% на легкові автомобілі. Однак поки що невідомо, чи будуть вони застосовувати таку ставку до більших машин.

Адміністрація Трампа також дозволила виробникам виключати вартість американських комплектуючих з мита, що стягується за легковики, зібрані в Канаді та Мексиці.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.