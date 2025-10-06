Reuters: НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив роботу найбільшої установки після атаки дронів

Новини

Нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.

Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, установка має потужність 160 тисяч барелів на день — це близько 40% загальної переробної потужності заводу. Очікується, що її відновлення триватиме близько місяця.

Завод повертає в експлуатацію іншу установку первинної перегонки, пошкоджену під час атаки дронів у середині вересня.

Джерела Reuters зазначають, що під час ремонту НПЗ працюватиме на 70% за рахунок інших установок, які перевищать номінальні потужності.