Reuters: НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив роботу найбільшої установки після атаки дронів
- Світлана Кравченко
-
Нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.
Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.
За їхніми даними, установка має потужність 160 тисяч барелів на день — це близько 40% загальної переробної потужності заводу. Очікується, що її відновлення триватиме близько місяця.
Завод повертає в експлуатацію іншу установку первинної перегонки, пошкоджену під час атаки дронів у середині вересня.
Джерела Reuters зазначають, що під час ремонту НПЗ працюватиме на 70% за рахунок інших установок, які перевищать номінальні потужності.
- 4 жовтня Сили оборони України вже втретє за рік атакували НПЗ «Киришінафтооргсинтез». Це одне з найбільших і критичних підприємств у РФ. Його потужність сягає 20,1 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.