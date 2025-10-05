Місцеві вибори в Грузії. Перемогла проросійська «Грузинська мрія», а Служба безпеки заявила про диверсію з «українським слідом»

Новини

У Грузії на місцевих виборах, які пройшли 4 жовтня, перемогла провладна партія «Грузинська мрія».

Про це свідчать дані Центрвиборчкому країни після підрахунку 100% голосів.

У масштабах всієї країни за «Грузинську мрію», згідно з даними ЦВК, проголосували 81,7% виборців. У Тбілісі показник партії становить 70%.

На друге місце по Грузії вийшла партія «Сильна Грузія — Лело» з результатом 6,7%. На третьому місці — «Гахарія за Грузію» (3,7%). Далі йдуть «Гірчі» (майже 3%) та «Консерватори за Грузію» (2,6%).

На виборах мерів у Тбілісі, Руставі, Кутаїсі, Батумі та Поті перемогу також здобули кандидати від «Грузинської мрії».

Тим часом Служба держбезпеки Грузії повідомила, що зірвала заплановану диверсію в Тбілісі та звинуватила Україну в її підготовці.

Там заявили, що знайшли велику кількість вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин із детонатором. Зброю начебто придбав громадянин Грузії Б. Ч. за вказівкою «грузинського представника одного з військових підрозділів, що діє в Україні».

Слідчі стверджують, що ці боєприпаси хотіли використати 4 жовтня в Тбілісі для диверсій, які мали відбутися «паралельно з організованими масовими заворушеннями та спробою захоплення президентського палацу».