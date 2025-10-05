Росіяни запустили по Україні 549 дронів і ракет. Основний напрямок удару — Львівщина

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 5 жовтня російські війська масовано атакували Україну дронами, а також ракетами повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом цієї ночі окупанти випустили для удару по Україні 549 засобів повітряного нападу, а саме:

496 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

42 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К»;

9 крилатих ракет «Калібр».

Дрони росіяни цього разу запускали з Курська, Брянська, Міллерова, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також Криму. Близько 250 із них — ударні БпЛА Shahed.

«Кинджали» летіли з повітряного простору Липецької області РФ, «Калібри» — з акваторії Чорного моря, а крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К» запускали із Самарської, Курської та Брянської областей Росії.

Основним напрямком удару цієї ночі окупанти обрали Львівщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом ППО вдалося знешкодити 478 повітряних цілей:

439 дронів типу Shahed, «Гербера» та інших типів;

одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»;

32 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К»;

шість крилатих ракет «Калібр».

Ще шість ворожих ракет не досягли своїх цілей.

Вісім ракет та 57 ударних БпЛА влучили у 20 місцях, уламки впали на шести локаціях.