Премія Global Teacher Prize Ukraine назвала переможців — хто став найкращим вчителем року
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Напередодні Дня вчителя в Україні відбулося щорічне вручення національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Переможцем у ній цьогоріч став учитель біології та екології Наукового ліцею «Обдарованість» з Харкова Руслан Шаламов.
Про це повідомила перша леді Олена Зеленська та організатор премії — громадська спілка «Освіторія».
Вчитель отримав мільйон гривень на втілення власної освітньої мрії.
Як розповідають організатори премії, колись Руслан Шаламов мріяв стати біохіміком‑дослідником і серйозно не розглядав педагогіку. У 1994 році його друг‑директор попросив провести один урок, і за два місяці Шаламов зрозумів, що тут його покликання.
Почесні нагороди отримали також його колеги в номінаціях «Дошкілля», «Вчитель математики», «Вчитель хімії», «Вибір серцем», «Вчитель інформатики» та «Вчитель-інноватор». Крім того, спеціальні відзнаки дісталися освітянам від Uklon та KSE Foundation.
Зокрема, у номінації «Вибір українців» перемогу здобув Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська. Його вже вдруге поспіль обирала вся країна серед десяти фіналістів на платформі «Дія.Освіта». Цьогоріч за народного вчителя віддали 2 263 голоси.
Юрій Пахомов отримав у нагороду освітню подорож.
Переможці в інших номінаціях:
- «Дошкілля» — вихователька з Івано-Франківська Христина Микуляк;
- «Вчитель математики» — учителька алгебри, геометрії та інформатики з Івано-Франківщини Леся Максимко;
- «Вчитель хімії» — Євгеній Атамасенко з Київщини;
- «Вибір серцем» — учитель географії з Харківщини Максим Романов;
- «Вчитель інформатики» — учителька інформатики та англійської мови з Тернополя Наталія Перехрист;
- «Вчитель-інноватор» — учитель інформатики з Полтавщини Володимир Бабенко;
- «Інклюзивність» — учителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії з Кривого Рогу Ольга Біланова.
Цьогоріч організатори премії отримали рекордну кількість анкет — близько 3 000.
Global Teacher Prize Ukraine — це національна премія для вчителів, започаткована у 2017 році в Україні. Щороку її проводять з нагоди Дня працівників освіти. Премія покликана відзначати не лише досягнення вчителя у роботі з учнями, а і його суспільний внесок.