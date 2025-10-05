Росіяни вдарили трьома авіабомбами по центру Словʼянська. Серед постраждалих — дитина

Новини

Донецька обласна прокуратура

Пізно ввечері 4 жовтня російські окупанти скинули авіабомби на Словʼянськ, що на Донеччині. Унаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляють Донецька обласна прокуратура і Словʼянська МВА.

Обстріл стався близько 22:40 4 жовтня. Дві російські авіабомби ФАБ-250 влучили у девʼятиповерхівку, ще одна — у музичну школу.

За даними прокуратури, поранень зазнали шестеро цивільних — дві жінки 60 і 70 років, чоловіки 31, 41 й 57 років та неповнолітній хлопець. У них діагностували мінно-вибухові травми, садна, різані рани, забої, перелом.

Проте начальник Словʼянської МВА Вадим Лях каже про вісьмох поранених внаслідок ворожого удару. Серед них — 13-річний хлопчик.

У місті пошкоджено щонайменше 26 будинків, понад 20 автівок, фасади магазинів та кафе.