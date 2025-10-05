На Львівщині від російської атаки загинула ціла родина з чотирьох людей

Новини

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівській області з початку війни.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, одне з влучань прийшлося по житловому будинку в селі Лапаївка під Львовом. Там загинула родина з чотирьох людей, серед яких — 15-річна дівчинка.

Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Ще трьом потерпілим надали допомогу на місці.

Також на території Львова та області зафіксували низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Зокрема, загорівся індустріальний парк Sparrow.

На тлі атаки частина міста лишилася без світла. Йдеться про такі райони, як Рясне та Левандівка.