На Львівщині від російської атаки загинула ціла родина з чотирьох людей
- Світлана Кравченко
-
У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівській області з початку війни.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Так, одне з влучань прийшлося по житловому будинку в селі Лапаївка під Львовом. Там загинула родина з чотирьох людей, серед яких — 15-річна дівчинка.
Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Ще трьом потерпілим надали допомогу на місці.
Також на території Львова та області зафіксували низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Зокрема, загорівся індустріальний парк Sparrow.
На тлі атаки частина міста лишилася без світла. Йдеться про такі райони, як Рясне та Левандівка.
- Цієї ночі росіяни масовано атакували Україну безпілотниками, КАБами та ракетами різних типів. Найбільше постраждала Львівщина і Запоріжжя — там є жертви і постраждалі. Також під атакою опинилася інфраструктура Прикарпаття, Чернігівщини, Вінниччини, Черкащини.