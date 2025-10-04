Зеленський підписав кілька нових санкційних рішень проти Росії

Новини

Президент Володимир Зеленський підписав три укази про запровадження санкцій проти компаній та фізичних осіб, які допомагають Росії у війні проти України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 4 жовтня.

У списки потрапили фізичні та юридичні особи, що мають безпосередній стосунок до військово-промислового комплексу Росії, повʼязані з російським нафтовим сектором, а також компанії, повʼязані з підсанкційними російськими олігархами.

У першому указі йдеться про санкції проти 33 фізичних і 27 юридичних осіб, спрямовані на послаблення військово-промислового потенціалу Росії та унеможливлення доступу до критичних технологій.

Під обмеження потрапили виробники дронів, авіаційних двигунів та оптичних приладів, а також постачальники імпортних технологій та компонентів до РФ в обхід санкцій.

Другий указ спрямований на продовження дії санкцій, які запровадили у 2023-му на два роки. До цього списку внесли компанії, повʼязані з підсанкційними російськими олігархами Петром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим.

Третім указом запровадили санкції проти чотирьох фізичних і трьох юридичних осіб, що повʼязані з нафтовим сектором Росії та фінансують продовження війни. Через різні бізнес-структури вони намагалися проникнути в українську фінансову систему, створюючи ризики прихованого впливу на банківську сферу.

Зокрема, санкції запровадили проти компанії «Нефтеавтоматіка» та її гендиректора, а також проти Курганського заводу хімічного машинобудування та його гендиректора.

«Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами», — наголосив президент.