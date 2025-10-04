«Укрзалізниця» запускає новий потяг Київ — Бухарест. Квитки вже у продажу

Новини

З 10 жовтня «Укрзалізниця» запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Маршрут пролягає через Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси та Бухарест.

Відправлення з Києва заплановане о 06:30, прибуття до Бухаресту — о 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку — з Бухаресту о 19:10, прибуття до Києва — о 19:41 наступного дня.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухаресту — Gara de Nord. Звідти регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка в купейному вагоні становитиме приблизно 3 800 гривень. Їх вже можна придбати в застосунку або на сайті «Укрзалізниці».