Репера Diddy засудили до позбавлення волі за злочини, повʼязані з проституцією
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
Американського репера Шона «Дідді» Комбса 3 жовтня засудили до чотирьох років і двох місяців позбавлення волі за звинуваченнями, повʼязаними з проституцією. Суддя Арун Субраманян також дорікнув хіп-хоп-магнату за те, що він багато років знущався з двох жінок, з яким колись був у стосунках.
Про це пише Reuters.
Комбсу загрожував максимальний можливий термін покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за вироком у липні. Присяжні визнали його винним в організації поїздок оплачуваних чоловіків з екскорту для участі в сексуальних виступах під впливом наркотиків з подругами Комбса, поки він записував відео та мастурбував.
Однак його виправдали за більш серйозними звинуваченнями в рекеті й торгівлі людьми для сексуальної експлуатації, які могли б призвести до довічного увʼязнення. Ці звинувачення ґрунтувалися на твердженнях прокурорів, що Комбс застосовував насильство та погрози, щоб примусити двох своїх подруг — ритм-енд-блюзову співачку Касандру Вентуру та жінку, відому в суді під псевдонімом Джейн, — взяти участь у виступах, які іноді називають Freak Offs. Попри виправдання за цими звинуваченнями, Субраманьян заявив, що значний термін (20 років) був би виправданим, враховуючи шкоду, яку Комбс завдав Вентурі та Джейн.
«Суд відхиляє спробу захисту охарактеризувати те, що сталося, як просто інтимний, консенсуальний досвід або просто історію про секс, наркотики та рок-н-рол. Це було поневолення, і воно спонукало і пані Вентуру, і Джейн до думок про самогубство», — сказав суддя.
Звертаючись до суду перед тим, як Субраманьян виніс вирок, Комбс вибачився перед Вентурою та Джейн і сказав, що він засвоїв урок.
Репер не визнав себе винним. Його адвокат заявив, що Комбс оскаржить вирок. Захист стверджує, що Субраманьян «із сумнівом поставився до вердикту присяжних».
- Шон Комбс — один з найзаможніших музикантів у світі. Статки 55-річного репера і продюсера оцінюють у $800 мільйонів.
- На початку жовтня 2024 року юрист, який представляє жертв сексуального насильства з боку репера Diddy, передав до суду Нью-Йорка 120 позовів. У них ідеться, що постраждалі зазнавали насильства на приватних вечірках Diddy за участю зірок, як-от Бейонсе, Хлої Кардаш’ян, Джастіна Бібера і Леонардо Ді Капріо. Позивачі стверджують, що на цих вечірках їм, зокрема, підмішували наркотики, змушували займатися сексом із секс-працівниками, знімали це на відео, а потім залякували й шантажували.
- Diddy заарештували 16 вересня, відтоді він перебуває у вʼязниці Нью-Йорка. Він не визнає себе винним.