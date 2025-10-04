Репера Diddy засудили до позбавлення волі за злочини, повʼязані з проституцією

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американського репера Шона «Дідді» Комбса 3 жовтня засудили до чотирьох років і двох місяців позбавлення волі за звинуваченнями, повʼязаними з проституцією. Суддя Арун Субраманян також дорікнув хіп-хоп-магнату за те, що він багато років знущався з двох жінок, з яким колись був у стосунках.

Про це пише Reuters.

Комбсу загрожував максимальний можливий термін покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за вироком у липні. Присяжні визнали його винним в організації поїздок оплачуваних чоловіків з екскорту для участі в сексуальних виступах під впливом наркотиків з подругами Комбса, поки він записував відео та мастурбував.

Getty Images / «Бабель»

Однак його виправдали за більш серйозними звинуваченнями в рекеті й торгівлі людьми для сексуальної експлуатації, які могли б призвести до довічного увʼязнення. Ці звинувачення ґрунтувалися на твердженнях прокурорів, що Комбс застосовував насильство та погрози, щоб примусити двох своїх подруг — ритм-енд-блюзову співачку Касандру Вентуру та жінку, відому в суді під псевдонімом Джейн, — взяти участь у виступах, які іноді називають Freak Offs. Попри виправдання за цими звинуваченнями, Субраманьян заявив, що значний термін (20 років) був би виправданим, враховуючи шкоду, яку Комбс завдав Вентурі та Джейн.

«Суд відхиляє спробу захисту охарактеризувати те, що сталося, як просто інтимний, консенсуальний досвід або просто історію про секс, наркотики та рок-н-рол. Це було поневолення, і воно спонукало і пані Вентуру, і Джейн до думок про самогубство», — сказав суддя.

Звертаючись до суду перед тим, як Субраманьян виніс вирок, Комбс вибачився перед Вентурою та Джейн і сказав, що він засвоїв урок.

Репер не визнав себе винним. Його адвокат заявив, що Комбс оскаржить вирок. Захист стверджує, що Субраманьян «із сумнівом поставився до вердикту присяжних».