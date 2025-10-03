Тайвань відмовився ділити виробництво напівпровідників зі США. До цього його спонукає Білий дім

Новини

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Facebook

Тайвань пообіцяв чинити опір тиску щодо перенесення половини своїх виробничих потужностей з виробництва чипів до Сполучених Штатів. До цього його спонукає адміністрація президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

Вашингтон дедалі більше стурбований своєю значною залежністю від Тайваню, чий гігант чипів TSMC постачає переважну більшість передових напівпровідників у світі великим клієнтам, таким як розробник чипів штучного інтелекту Nvidia та Apple. Але багато хто на Тайвані розглядає його майстерність у виробництві мікросхем як «кремнієвий щит», що здатен стримати потенційне вторгнення з боку Китаю й може допомогти отримати міжнародну підтримку своєї безпеки.

Міністр торгівлі США Говард Латнік викликав занепокоєння серед тайванців минулими вихідними, вимагаючи в телевізійному інтервʼю, щоб Тайвань порівну розподілив виробництво чипів між вітчизняними та американськими потужностями. Це додало нової напруженості у поточні торговельні переговори між США та Тайванем.

В інтервʼю NewsNation Лутнік згадав про концепцію «кремнієвого щита», заявивши, що США знадобиться 50% внутрішнього виробництва мікросхем, аби захистити Тайвань.

«Мій аргумент, на їхню думку, був таким: якщо у вас 95%, як я зможу змусити їх захистити вас? Ви збираєтеся відправити це літаком? Ви збираєтеся відправити це на човні?» — сказав він, маючи на увазі приблизний відсоток світового виробництва передових мікросхем на Тайвані.

Лутнік також сказав, що Вашингтон обговорює цю пропозицію з Тайбеєм і що мета адміністрації Трампа — збільшити частку чипів, виготовлених у США, на ринку «до 40%, а можливо, і до 50%». Ці кроки викликали страх серед тайванців, деякі з яких вважають, що США використовують політичний тиск, щоб позбавити Тайвань його лідерства в галузі та конкурентоспроможності.

Віцепремʼєрка Тайваню Чен Лі-чюнь, яка займається торговельними перемовинами зі США, заявила, що країна «не погодиться» виробляти 50% своїх напівпровідників на території США.

Така ж реакція послідувала і з боку тайваньської опозиції. Депутатка від опозиційної партії «Гоміньдан» Сюй Юй-чен розкритикувала вимогу США, назвавши її «відвертим пограбуванням», а не «співпрацею». Вона закликала уряд відхилити вимогу, яку назвала «продажем нації».

«Якщо США змусять TSMC розділити найсучасніші виробничі потужності, ефективність «кремнієвого щита» буде ослаблена, а стратегічний важіль безпеки Тайваню буде повністю втрачено», — сказала вона у своїй заяві.

У середу Кабінет міністрів Тайваню заявив, що під керівництвом віцепремʼєрки Чен завершився пʼятий раунд торговельних переговорів у Вашингтоні. Чен заявила, що на перемовинах «досягли певного прогресу», але поділ виробництва напіпровідників там не обговорювали.