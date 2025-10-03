У Фінляндії закрили справу проти екіпажу танкера Eagle S, підозрюваного в пошкодженні кабелів у Балтійському морі

Новини

Окружний суд Гельсінкі відхилив кримінальні звинувачення проти капітана і двох офіцерів танкера Eagle S. Його підозрювали в тому, що в грудні 2023 року він перерізав п’ять підводних кабелів у Фінській затоці.

Про це повідомляє Yle.

Суд дійшов висновку, що не має юрисдикції розглядати цю справу, оскільки злочини, в яких обвинувачували моряків, були скоєні у виключній економічній зоні Фінляндії, а не в її територіальних водах. Відтак питання підсудності має вирішуватися в країні походження моряків або в державі прапора судна.

Прокуратура наполягала на покаранні для капітана Давіта Вадачкорі та його перших помічників Роберта Егізаряна і Сантоша Кумара Чаурасії — щонайменше 2,5 року ув’язнення за знищення майна і втручання в комунікації. На думку обвинувачення, екіпаж мав помітити падіння якоря, яке й пошкодило кабелі.

Однак суд наголосив, що не висловлює позиції щодо вини чи невинуватості моряків. У результаті всі звинувачення зняли, тепер Фінляндія має компенсувати витрати на захист — близько €195 000.

Пошкодження кабелів спричинило значні фінансові збитки. За оцінками, у разі накладання додаткових проблем з енергопостачанням ситуація могла призвести до перебоїв у роботі електромереж і зростання цін на електроенергію. Загальна сума позовів щодо відшкодування збитків сягає десятків мільйонів євро.

Моряки вже залишили Фінляндію. Заборону на виїзд, що діяла дев’ять місяців, зняли після завершення слухань у вересні.

Інциденти з підводними кабелями

Пообіді 25 грудня підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався.

Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном. Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Влада Фінляндії 26 грудня затримала нафтовий танкер Eagle S. Коли судно затримували, екіпаж погрожував перерізати другий кабель живлення Estlink 1 і газопровід Balticсonnector між Фінляндією та Естонією.

У Фінляндії 11 серпня висунули кримінальні обвинувачення проти капітана та екіпажу судна Eagle S.

1 вересня Estlink 1 відключили через перебої в роботі лінії постійного струму.