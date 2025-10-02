У Кривому Розі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів

Новини

У Кривому Розі чоловік з ножем напав на двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в обласному ТЦК.

Там кажуть, що вранці 2 жовтня представники ТЦК та СП зупинили громадянина та хотіли перевірити його документи.

Проте чоловік дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям. Після нападу він утік з місця події.

Постраждалих військових доправили до лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Особу ймовірного нападника вже встановили. Йому загрожує від 5 до 8 років увʼязнення.