У Франції затримали двох членів екіпажу танкера тіньового флоту РФ, з якого могли запускати дрони у повітряний простір Данії

Новини

marinetraffic.com

У Франції правоохоронці затримали двох старших членів екіпажу танкера тіньового флоту Росії, який підозрюється у причетності до запуску дронів по Данії.

Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на прокуратуру.

Судно під новою назвою Boracay, раніше відоме як Pushpa, зупинили наприкінці вересня біля французького західного узбережжя.

За словами прокурора міста Брест, 1 жовтня правоохоронці почали розслідування через «відсутність підтвердження належності судна до певної країни» та відмову підкоритися вимогам французької влади.

Двох членів екіпажу взяли під варту — вони представилися як капітан судна та його перший помічник.

Затримання членів екіпажу підтвердив премʼєр Франції Себастьєн Лекорню.

«Подяка нашим морським десантникам та екіпажам ВМС, які цього вікенду висадилися на борт нафтового танкера російського «флоту-привида», що наразі стоїть на якорі біля Сен-Назеру, в рамках розслідування щодо прапора. Їхні дії сприяли затриманню двох членів екіпажу судна», — написав він у Х.

Президент Емманюель Макрон раніше заявив, що Франція розслідує справу корабля на предмет «серйозних правопорушень». Однак він не підтвердив повідомлення про звʼязок з польотами дронів у Данії.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У 18-му пакеті санкцій ЄС, який ухвалили 18 липня цього року, блок знизив ціни на російську нафту до $45 за барель. До рішення також приєдналась Велика Британія.