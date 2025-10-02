В Одесі завершили пошукові роботи, негода забрала життя 10 людей
- Ольга Березюк
В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після масштабної негоди. Зараз у місті тривають аварійно-відновлювальні заходи.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
На понад 60 обʼєктах у місті фахівці ДСНС вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 — продовжують працювати.
Відучора кількість жертв стихії не зросла, всього загинуло десять людей. Понад 380 людей врятували.
Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.
Щодо укриттів: із 42 затоплених у 40 вже відкачали воду та підготували їх до використання. На двох обʼєктах роботи ще тривають.
- 30 вересня Одеську область накрили сильні дощі. Найскладнішою була ситуація в Одесі та Одеському районі. За день там зафіксували майже двомісячну норму опадів. Це спричинило підтоплення вулиць, пошкодження комунальної інфраструктури. У регіоні виникли проблеми з електропостачанням.