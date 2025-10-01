Новини

В Одесі зросла кількість загиблих через негоду — тепер їх десять.

Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, понад 1 000 людей звернулися по допомогу — через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну.

У місті пошкоджені майже 300 приватних і приблизно 400 багатоквартирних будинків.

Він додав, що родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу, компенсації забезпечать місто та область. Також складають перелік пошкоджених будинків та інфраструктури для отримання виплат.

Кулеба зазначив, що при Одеській ОВА створили тимчасову комісію для перевірки причин та обставин інциденту.