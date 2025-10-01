Новини

Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру. Йдеться про російського генерал-майора Володимира Омельяновича.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Омельянович був начальником штабу і першим заступником командувача угруповання «Днепр» Збройних сил Росії. Як встановило розслідування, ніч з 5 на 6 червня 2023 року безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом.

Через підрив ГЕС стався катастрофічний розлив води, загинуло щонайменше 35 цивільних. Ще 24 людини зникли.

Вода стрімко поширювалась і затопила 46 населених пунктів і 1 тисячу 323 га сільськогосподарських земель на Херсонщині. Серед них – 14 постраждалих громад на тимчасово окупованій території області.

Неконтрольований розлив води затопив 55 тисяч га лісу та щонайменше 81 тисячу га природно-заповідного фонду і об’єктів промисловості на півдні України.

Крім цього підрив дамби унеможливив водозабезпечення у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.

Також це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС через порушення роботи охолоджувальної системи атомної станції.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року, о другій ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні. Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували. «Укргідроенерго» заявило, що ГЕС повністю зруйнована і відновити її неможливо. А щоб перебудувати ГЕС, потрібно не менше ніж мільярд доларів. За оцінками ООН, уряду України, Світового банку та ЄС, загальні збитки від катастрофи становлять приблизно $14 мільярдів.