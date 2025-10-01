Опитування КМІС: Більшість українців вважає, що країна була недостатньо готовою до повномасштабного вторгнення РФ

Новини

Переважна більшість (81%) українців продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) наприкінці вересня.

За даними дослідження, 37% респондентів оцінили дії влади як «скоріше недостатні», а 44% — як «абсолютно недостатні».

Лише 16% опитаних вважають, що підготовка була радше достатньою, зокрема 14% зазначили, що загалом заходів вистачало, хоча були прорахунки.

Повністю достатньою підготовку назвали лише 2% українців.

Серед причин, чому Україна не була готовою до вторгнення, респонденти найчастіше називали: