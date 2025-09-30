NYT: Держсекретар США і провідні радники Трампа прагнуть усунути Мадуро від влади у Венесуелі

Новини

Останнім часом посилилися зусилля головних помічників президента США Дональда Трампа щодо усунення Ніколаса Мадуро з посади президента Венесуели. Представники адміністрації обговорюють широку кампанію, яка посилить військовий тиск, аби змусити його піти.

Про це пише The New York Times із посиланням на посадовців у Вашингтоні.

Кампанію очолює державний секретар і радник президента з національної безпеки Марко Рубіо. Він стверджує, що Мадуро є незаконним лідером, який контролює експорт наркотиків до Сполучених Штатів, що становить «безпосередню загрозу».

Протягом останніх тижнів американські військові здійснили смертельні атаки на цивільні човни, які, за словами адміністрації, займалися контрабандою наркотиків для венесуельських банд. Але Рубіо розробляє більш агресивну стратегію, використовуючи дані, надані Центральним розвідувальним управлінням, повідомили чиновники. Пентагон створив у регіоні контингент у понад 6 500 військовослужбовців. Директор ЦРУ Джон Реткліфф і головний радник президента США з питань внутрішньої політики Стівен Міллер підтримують підхід Рубіо, додали чиновники.

Американські військові планують потенційні військові операції, спрямовані проти підозрюваних у торгівлі наркотиками у самій Венесуелі, як наступний етап, хоча Білий дім ще не схвалив такий крок. Ці операції мають завадити виробництву та незаконному обігу наркотиків у Венесуелі, а також посилити тиск щодо Мадуро. Оскільки представники Білого дому вважають, що Мадуро очолює мережу картелів Венесуели, вони можуть стверджувати, що усунення його від влади, зрештою, є операцією з боротьби з наркотиками.

Рубіо неодноразово посилався на обвинувальний акт Міністерства юстиції 2020 року, висунутий Мадуро та іншим венесуельським посадовцям за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків. Нещодавно він назвав Мадуро «втікачем від американського правосуддя» і головою «терористичної організації та організованої злочинності, які захопили країну».

Двоє високопоставлених діячів венесуельської опозиції заявили, що їхній рух розробляв плани на випадок падіння Мадуро й обговорював таку можливість з адміністрацією Трампа. У травні Рубіо зустрівся з пʼятьма діячами опозиції, які таємно втекли до Сполучених Штатів, в рамках того, що він назвав «точною операцією». Цього року він віддав належне лідерці опозиції Марії Коріні Мачадо, яку назвав «венесуельською залізною леді».

Радник Мачадо Педро Урручурту заявив в інтервʼю, що опозиція розробила план на перші 100 годин після усунення Мадуро. Він передбачає передачу влади противнику Мадуро Едмундо Гонсалесу, який балотувався на посаду президента у 2024 році. Незалежні спостерігачі заявили, що вибори були фальсифіковані й що Гонсалес, який відтоді перебуває у вигнанні в Іспанії, був їхнім законним переможцем.

Під час першої каденції Трамп підтримував спробу іншого лідера опозиції підняти повстання проти Мадуро та запровадив суворі санкції проти Венесуели. Але нинішні зусилля виглядають набагато масштабнішими, головним чином — через військові удари та нарощування військової присутності США.

Лише невелика кількість чиновників бере участь у переговорах Білого дому щодо планування дій у Венесуелі. Деякі люди, поінформовані про обговорення, припустили, що держсекретар та його ідейні союзники спочатку шукали способи усунути Мадуро, не вдаючись до прямих військових дій з боку США.

Як сенатор-республіканець від Флориди Рубіо був рушійною силою зусиль першої адміністрації Трампа щодо усунення Мадуро. У 2019 році він підтримав тодішнього радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона і державного секретаря Майка Помпео в підтримці очільника парламенту та лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, який намагався усунути Мадуро від влади. Марко Рубіо, син кубинських іммігрантів, давно стверджує, що усунення Мадуро від влади послабить комуністичний уряд на Кубі, що є близьким союзником Венесуели.