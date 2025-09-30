Україна завершила процес скринінгу на шляху до вступу в ЄС

Новини

Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у X.

«У найскладніших умовах Україна рекордно швидко завершила процес скринінгу всього свого законодавства, заклавши основи для свого європейського майбутнього», — зазначила вона.

Кос наголосила, що Україна має зберегти темпи реформ.

Вступ України у ЄС: що далі

Скринінг у процесі вступу до ЄС означає детальний порівняльний аналіз українського законодавства з правом Європейського Союзу. Це дозволяє визначити, які норми вже відповідають стандартам ЄС, а які ще потребують змін. Завершення скринінгу означає, що Україна разом із європейськими інституціями отримала повну картину відповідності свого законодавства acquis communautaire.

Далі Європейська комісія має підготувати оцінку та рекомендації, на основі яких Рада ЄС ухвалює рішення про відкриття переговорних глав. Ці глави охоплюють усі сфери — від юстиції та конкуренції до сільського господарства й енергетики. У процесі переговорів Україна поступово адаптуватиме й імплементуватиме своє законодавство до європейських норм.