Україна завершила процес скринінгу на шляху до вступу в ЄС
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у X.
«У найскладніших умовах Україна рекордно швидко завершила процес скринінгу всього свого законодавства, заклавши основи для свого європейського майбутнього», — зазначила вона.
Кос наголосила, що Україна має зберегти темпи реформ.
Вступ України у ЄС: що далі
Скринінг у процесі вступу до ЄС означає детальний порівняльний аналіз українського законодавства з правом Європейського Союзу. Це дозволяє визначити, які норми вже відповідають стандартам ЄС, а які ще потребують змін. Завершення скринінгу означає, що Україна разом із європейськими інституціями отримала повну картину відповідності свого законодавства acquis communautaire.
Далі Європейська комісія має підготувати оцінку та рекомендації, на основі яких Рада ЄС ухвалює рішення про відкриття переговорних глав. Ці глави охоплюють усі сфери — від юстиції та конкуренції до сільського господарства й енергетики. У процесі переговорів Україна поступово адаптуватиме й імплементуватиме своє законодавство до європейських норм.
- Україна разом із Молдовою синхронно рухаються шляхом євроінтеграції: обидві країни завершили скринінг законодавства й паралельно переходять до наступних етапів переговорів. Водночас Кос зазначала, що ЄС розглядає варіант відокремити Молдову від України в процесі вступу, через блокування Угорщини.
- У квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Віктора Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Результати цього голосування оприлюднили 26 червня — угорська влада стверджує, що 95% угорців проти вступу України до ЄС.
- Данія закликала посилити тиск на Угорщину через порушення засадничих принципів Європейського Союзу. Міністерка в справах Європи Марі Бʼєрре заявила, що Копенгаген домагатиметься активізації процедури за статтею 7 Договору про ЄС — її ще називають «ядерною опцією», бо вона дозволяє обмежити права країни-члена, зокрема позбавити її голосу в Раді ЄС.