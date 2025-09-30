Естонія закликала громадян утриматися від поїздок до Білорусі

Новини

Ville Säävuori / Flickr

Міністерство закордонних справ Естонії застерегло своїх громадян від поїздок до Білорусі через випадки затримання естонців у країні.

Про це пише медіа ERR.

В естонському МЗС зазначили, що на кордоні і в самій Білорусі неодноразово фіксували випадки, коли з громадянами Естонії «вступали в контакт, їх опитували або затримували, як і громадян інших країн ЄС».

«Під час перебування там ситуація може стати вкрай неприємною для наших громадян», — наголосила дипломатка Анжела Саар-Рааман.

Вона додала, що в разі виникнення проблем у Білорусі громадянам Естонії може бути важко отримати допомогу консула.

«З 20 травня 2024 року в естонській дипмісії в Білорусі немає дипломата, і білоруського дипломата в Естонії теж немає. У нас також немає консула в Білорусі. Під час поїздки до Білорусі слід враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливим», — пояснила Саар-Рааман.