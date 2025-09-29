Єврокомісія може переглянути правила вступу в ЄС

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейська комісія розглядає можливість змінити правила вступу до Європейського Союзу на тлі того, що Угорщина блокує вступ України до блоку.

Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає кореспондентка «Суспільного».

За його словами, коли країна відповідає критеріям членства, але не просувається вперед без об’єктивних причин, то «під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення».

Мерсьє пояснив, що якщо під час ухвалення рішень про вступ до ЄС зроблять «більший акцент на кваліфікованій більшості», то сам процес розширення Євросоюзу можуть змінити. Про це йдеться в торішньому звіті Єврокомісії, який спирався на висновки Європейської ради та заклик пришвидшити вступ.

Він зазначив, що можливість, коли Раді ЄС дадуть право ухвалювати рішення більшістю голосів, може стосуватися лише окремих проміжних етапів розширення.

Водночас завершення переговорного розділу і надалі мають приймати одностайно всі держави-члени Європейського Союзу. Як і фактичне рішення про вступ.

«Ми розпочали обговорення і заявили, що можемо розглянути це питання, але, повторюю, остаточне рішення є прерогативою держав-членів», — сказав речник Єврокомісії.

Позиція Угорщини про членство України в ЄС

Угорщина блокує зусилля Києва зі вступу до ЄС. Наприклад, у квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Віктора Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Результати цього голосування оприлюднили 26 червня — угорська влада стверджує, що 95% угорців проти вступу України до ЄС.

Раніше опозиційний угорський політик Петер Мадяр розкритикував «національні консультації», організовані командою премʼєра Віктора Орбана, і назвав їх провалом. Мадяр заявив, що в опитуванні взяли участь щонайбільше 600 тисяч угорців — це найнижчий показник в історії нацконсультацій. А витратили на це «десятки мільярдів форинтів».

Медіа писали, що президент США Дональд Трамп на прохання європейських лідерів телефонував угорському премʼєру Орбану і просив не блокувати вступ України до ЄС. Наступного дня угорський премʼєр написав, що почув прохання щодо членства в ЄС, але не планував відступати.