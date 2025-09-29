У Чехії перед виборами викрили майже 300 акаунтів, які поширюють російський наратив
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Група чеських аналітиків Online Risk Labs заявила, що виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють проросійський наратив і підтримують радикальні партії напередодні парламентських виборів у Чехії.
Про це повідомляє Reuters.
За даними групи, вони мають від 5 до 9 мільйонів переглядів на тиждень, що перевищує сукупні охоплення лідерів основних партій.
Акаунти TikTok, на які вказала Online Risk Labs, висловлювали підтримку ультраправій партії SPD, яка посідає третє місце в більшості опитувань з підтримкою близько 13%, та ультралівій Stacilo!, яка набирає трохи понад 5% голосів, необхідних для отримання місць у парламенті.
Обидві політсили вважають, що Чехія повинна вийти з НАТО і Європейського Союзу.
Online Risk Labs зазначила, що кандидати, яких просували в публікаціях, могли про це і не знати.
Зокрема, партія Stacilo! заявила, що не використовувала жодних фейкових акаунтів, і заперечила будь-який іноземний вплив на свою кампанію.
Чеський регулятор телекомунікацій CTU також повідомив, що отримав кілька скарг щодо сотень акаунтів у TikTok і передав їх Європейській комісії.
TikTok також заявив, що вживає заходів щодо контенту й акаунтів, які порушують правила, і має команди, що займаються боротьбою з «оманливою поведінкою».
За даними місцевих медіа, майже чверть чехів користуються TikTok. Цей показник менший, ніж у Румунії, де минулого року президентські вибори були скасовані через російське втручання.
Останні опитування напередодні парламентських виборів показують, що опозиційна партія ANO колишнього премʼєр-міністра Андрея Бабіша значно випереджає правоцентристську коаліцію SPOLU премʼєр-міністра Петра Фіали. ANO може потребувати підтримки SPD і Stacilo! для формування більшості.
Парламентські вибори в Чехії
Вибори до парламенту Чехії заплановані на 3 та 4 жовтня 2025 року.
Головним претендентом на перемогу вважають партію ANO, яка обіцяє підвищення соціальних виплат, зниження податків і скептично ставиться до частини політик ЄС.
Чинний прем’єр Петро Фіала веде на вибори коаліцію SPOLU, яка виступає за стабільність, фінансову відповідальність, підтримку України та європейський курс.
Третьою силою є SPD Томіо Окамури, яка робить ставку на націоналізм, критику імміграції та дистанціювання від ЄС і НАТО. Лівий блок Stačilo! пропонує соціальну справедливість і більший суверенітет країни, тоді як STAN на чолі з Вітом Ракушаном акцентує на децентралізації та прозорості.