У нафтовому порту Китаю вводять нові обмеження щодо тіньового флоту

Чотири оператори китайського порту Хуандао, який є частиною більшого порту Циндао у провінції Шаньдун, підписали повідомлення про введення заборону на швартування танкерів, яким 31 рік і більше, а також суден, які змінили свої ідентифікаційні дані Міжнародної морської організації або мають недійсні сертифікати. Заходи набудуть чинності з 1 листопада.

Про це пише Bloomberg з посиланням на повідомлення.

Інші судна, що заходять у порт провінції Шаньдун, також піддадуть оцінці за їхнім профілем ризику, виходячи з таких факторів, як вік та страхування відповідальності за забруднення. Танкерам з низьким балом також можуть заборонити швартуватися.

Ці обмеження ввели після того, як у серпні США запровадили санкції проти нафтового оператора, розташованого в порту Дунцзякоу міста Циндао. Американці заявляють, що він отримав іранську сиру нафту, яку транспортувало судно, що вже перебуває під санкціями Вашингтона. Це викликало побоювання, що жорсткіші санкції можуть ще більше порушити імпорт сирої нафти до Китаю.

Очікується, що нові заходи матимуть обмежений вплив на загальний імпорт такої чутливої ​​сирої нафти Китаєм.

«Порт Ціндао вже втрачає частку ринку імпорту сирої нафти з Шаньдуна, знизившись з понад 40% у 2020 році до приблизно 20% з 2024 року, оскільки сусідні порти розширили причали дуже великих танкерів для перевезення сирої нафти в останні роки. Його роль в обробці танкерів високого ризику також відносно незначна порівняно з іншими портами Шаньдуна», – сказала старша ринкова аналітикиня Vortexa Емма Лі.

Нафта, яка завантажується в іранських портах, зазвичай потрапляє з Перської затоки до вод біля узбережжя Малайзії або до іншого пункту перевалки, де її переміщують з одного танкера на інший у морі. Судна, на які вже накладені санкції США, часто використовуються на ділянці між Перською затокою та Малайзією, перш ніж нафту перевезуть на так званий тіньовий флот для останнього рейсу.