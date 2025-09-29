Стала відома дата проведення Радіодиктанту-2025

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня, у День української писемності та мови.

Про це повідомляє «Суспільне».

Радіодиктант транслюватиметься наживо на всіх платформах «Суспільного» — телебаченні, радіо та онлайн — і буде доступний глядачам та слухачам по всьому світу.

Координаторка радіодиктанту та виконавча продюсерка Українського радіо Юлія Шелудько зазначила, що цього року рекордна кількість людей та компаній цікавилася датою та умовами проведення диктанту, плануючи брати участь корпоративно.

Про те, хто підготував текст і хто читатиме його у прямому ефірі, оголосять згодом на Українському радіо.

Минулого року у радіодиктанті взяло участь понад пів мільйона людей. Листи на перевірку надійшли з понад 30 країн, їхня кількість перевищила 10 тисяч. Текст диктанту тоді написала Оксана Забужко, а читав його поет і військовий Павло Вишебаба.

Без помилок диктант написала лише одна учасниця — Христина Гоянюк зі Львова, яка щороку впродовж 25 років бере участь у написанні та не пропустила жодного радіодиктанту.

День української писемності

День української писемності та мови — державне свято, яке було започатковане 9 листопада 1997 року указом президента Про День української писемності та мови на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».

Його відзначали в день памʼяті преподобного Нестора-літописця. Він був письменником-агіографом і основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі. За старим календарем свято припадало на 9 листопада, проте з 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар, і тепер цей день відзначають 27 жовтня.

Радіодиктант був започаткований командою Українського радіо у 2000 році.

Автор: Юлія Завадська