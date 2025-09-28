У Тернополі водій наїхав на військових під час перевірки документів
- Світлана Кравченко
У Тернополі чоловік збив на авто двох військовослужбовців, які хотіли перевірити його військово-облікові документи.
Про це повідомили в поліції Тернопільщини.
Інцидент стався ввечері 27 вересня на вулиці Іванни Блажкевич.
Військові хотіли перевірити у водія автомобіля Daewoo Lanos військово-облікові документи, але той відмовився їх надати, зачинився в автомобілі, а потім рушив. У результаті двоє військовослужбовців зазнали травм.
Ще один військовий вистрілив у колесо автівки пристроєм для відстрілу гумових куль. У поліції кажуть, що через це ніхто не постраждав.
Травмованих військових доправили до лікарні. Поліцейські з’ясовують деталі інциденту.
- 17 вересня у Тернопільській області працівник ТЦК та СП на автівці втікав від патрульних і наїхав на одного з інспекторів. Його затримала поліція.