У Тернополі водій наїхав на військових під час перевірки документів

Новини

У Тернополі чоловік збив на авто двох військовослужбовців, які хотіли перевірити його військово-облікові документи.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Інцидент стався ввечері 27 вересня на вулиці Іванни Блажкевич.

Військові хотіли перевірити у водія автомобіля Daewoo Lanos військово-облікові документи, але той відмовився їх надати, зачинився в автомобілі, а потім рушив. У результаті двоє військовослужбовців зазнали травм.

Ще один військовий вистрілив у колесо автівки пристроєм для відстрілу гумових куль. У поліції кажуть, що через це ніхто не постраждав.

Травмованих військових доправили до лікарні. Поліцейські з’ясовують деталі інциденту.