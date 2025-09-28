Росіяни атакували Україну 48 ракетами й майже 600 БпЛА

Новини

У ніч на 28 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного та морського базування — загалом 643 повітряними цілями. Українська ППО знешкодила більшість з них, проте були влучання як ракет, так і дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни атакували Україну такою зброєю:

593 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Їх запускали з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

2 реактивними БпЛА типу «Бандероль» із Курської області;

2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області;

38 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

8 крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 611 повітряних цілей:

566 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів;

2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»;

35 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет «Калібр».

Проте 5 ракет і 31 ударний БпЛА влучили в 16 місцях, ще у 25 — впали уламки.