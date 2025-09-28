Новини

Росіяни атакували Україну 48 ракетами й майже 600 БпЛА

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У ніч на 28 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного та морського базування — загалом 643 повітряними цілями. Українська ППО знешкодила більшість з них, проте були влучання як ракет, так і дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни атакували Україну такою зброєю:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 611 повітряних цілей:

Проте 5 ракет і 31 ударний БпЛА влучили в 16 місцях, ще у 25 — впали уламки.