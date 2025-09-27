Трамп намагається через Верховний суд скасувати автоматичну видачу громадянства дітям іммігрантів

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа 26 вересня звернулася до Верховного суду з проханням розглянути конституційність указу про скасування права на громадянство за місцем народження — раніше цей указ заблокували суди нижчої інстанції.

Про це пише CNN.

У своїй апеляції адміністрація зазначає, що чинна практика надання громадянства за правом народження ставить під загрозу безпеку кордонів США.

Генеральний соліситор Джон Сауер зазначив, що рішення суду нижчої інстанції скасувало ключову важливу політику президента та його команди й підірвало безпеку американських кордонів.

Він наголосив, що суди «без правових підстав надають американське громадянство сотням тисяч осіб, які не мають на це права».

«Уряд має нагальний інтерес у тому, щоб американське громадянство — привілей, який дозволяє нам обирати політичних лідерів, — надавалося лише тим, хто має на нього законне право», — йдеться в апеляції.

Що передувало

Уже понад століття в США діє 14-та поправка, що надає американське громадянство людям, які народилися у США.

У січні Трамп підписав указ, який забороняє федеральним агентствам видавати документи, що підтверджують громадянство США дітям, чиї батьки на момент народження перебували у США незаконно або на основі тимчасових віз.

У лютому суд призупинив дію цього указу, а в липні Федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско підтвердив загальнонаціональне блокування указу. Окрім того, суддя в Нью-Гемпширі ухвалив аналогічне рішення в рамках колективного позову, поданого Американською спілкою громадянських свобод (ACLU).