В Угорщині заперечують, що їхні безпілотники залетіли на територію України
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Міноборони Угорщини заперечило інформацію президента Володимира Зеленського, що угорські безпілотники залетіли на територію України.
Про це відомство повідомило в коментарі Telex.
«Нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли в пресі, Збройні сили Угорщини не виконували й не отримували на це наказу. Від української сторони ми також не отримували жодної інформації щодо такого випадку, хоча перебуваємо з ними в постійному контакті», — заявило угорське Міноборони.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, коментуючи заяву про угорські дрони, заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорської одержимості» і «бачить те, чого насправді нема».
Сіярто відповів український колега Андрій Сибіга, заявивши, що «ми починаємо бачити багато речей, включаючи лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, відкриту і приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакея».
- За словами Зеленського, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників на українсько-угорському кордоні. Припускають, що це угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.