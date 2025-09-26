Швеція стала першою країною, що виділила додаткову пряму бюджетну підтримку через Ukraine Facility
Швеція стала першою країною Європейського Союзу, яка вклала в механізм Ukraine Facility додаткові гроші прямої бюджетної підтримки.
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
Мова про близько 3 мільярдів гривень, які Україна може отримати, виконуючи індикатори Ukraine Facility. Це співставно, наприклад, з видатками на закупівлю шкільних автобусів (на 2026 рік заплановані 2 мільярди гривень) або з програмою компенсації за знищене житло (3 мільярди гривень).
Швеція також підтримує надання Україні «репараційного кредиту» — прямої бюджетної підтримки на суму до €130 мільярдів. Механізм «репараційного кредиту» передбачає, що де-факто російські гроші перейдуть у користування Україні, а де-юре право вимоги, наприклад у формі безвідсоткових цінних паперів, залишиться в Центробанку РФ. Україна буде зобов’язана повертати цей кредит, тільки якщо Росія виплатить репарації за завдану Україні шкоду.
Визначаючи обсяг фінансування, ЄС буде орієнтуватись на потребу в зовнішньому фінансуванні українського бюджету, підтверджену МВФ. Тобто сума фінансування може бути меншою ніж €130 млрд.
Імовірніше, надходження будуть розбиті на транші, як це зазвичай відбувається з макрофінансовою допомогою ЄС. Попередньо рішення про «репараційний кредит» мають увалити всі країни-члени одностайно, тому поки що перспективи реалізації механізму доволі невизначені.
- Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період з 2024 по 2027 рік. Її мета — сприяти відновленню, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС. Загальний обсяг фінансування становить до €50 мільярдів, з яких €33 мільярди надаються у вигляді пільгових кредитів, а €17 мільярдів — у вигляді грантів.