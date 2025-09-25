Україна і Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини

Новини

МЗС України

На полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Папуа Нової Гвінеї Джастін Ткаченко підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Андрій Сибіга висловив вдячність своєму колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. За його словами, Україна готова розвивати відносини у ключових сферах, зокрема глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив.

«Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці», — наголосив він.

Примітно, що очільник МЗС Папуа Нової Гвінеї — син українських емігрантів до Австралії. Громадянство Папуа Нової Гвінеї він отримав у 2006 році.