Обвинуваченого у другому замаху на Трампа визнали винним. Він намагався вдарити себе ручкою у шию в залі суду

Новини

Обвинуваченого у спробі вбивства Дональда Трампа під час гри в гольф у вересні минулого року Раяна Веслі Раута визнали винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.

Про це повідомляє CNN.

59-річний обвинувачений Раян Раут самостійно представляв себе на федеральному суді у Форт-Пірсі, що у штаті Флорида. Йому висунули пʼять звинувачень, зокрема у замаху на вбивство кандидата в президенти, нападі на федерального офіцера, зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів як рецидивіст, а також у зберіганні вогнепальної зброї зі стертим серійним номером.

Влада стверджує, що Раут створив «снайперське гніздо» поблизу шостого гріну гольф-клубу Trump International, але жодного пострілу в Трампа так і не здійснив.

Американські адвокати завершили викладення справи 19 вересня, залучивши 38 свідків. Останній свідок під час виступу заявив, що Раут нібито «переслідував» Трампа та збирав як «фізичні, так і електронні докази».

Після оголошення обвинувального вироку Раут спробував вдарити себе ручкою у шию, але його зупинили. Судові пристави відтягнули його з бічного входу до зали суду. Потім чоловіка закували в кайдани.

Покарання Рауту оголосять 18 грудня. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Президента США Дональд Трамп вже відреагував на вирок Рауту у своїй соцмережі Truth Social.

«Судовий процес був проведений вкрай ретельно, і я хотів би подякувати судді та присяжним за їхній час, професіоналізм і терпіння. Це була зла людина з кримінальним наміром, і вони її спіймали. Також дякую Секретній службі, департаменту правоохоронних органів Флориди та чудовій людині, яка помітила його, коли він тікав із місця злочину, і відреагувала — простежила за ним і негайно передала до офісу шерифа всю інформацію про тип автомобіля і номерний знак, що призвело до його арешту та засудження», — написав він.

Що відомо про другий замах на Трампа

Удень 15 вересня 2024 року поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав.

Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США.

Чоловік утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру та поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин.

За підозрою у стрілянині затримали Раяна Веслі Раута. Він працював будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні.

Автор: Марина Клюєва