Стримінговий сервіс HBO Max анонсував запуск платформи в Україні
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Скриншот із сайту HBO Max
Американський стримінговий сервіс HBO Max незабаром зʼявиться в Україні.
Про це стало відомо на сайті сервісу.
Сайт уже має український інтерфейс з інформацією про тарифи та вартість передплати.
Так, для українців будуть доступними такі плани: «Стандарт» за €7,99 (приблизно 400 гривень) та «Преміум» за €9,99 на місяць (приблизно 500 гривень).
Стандартний план дозволить дивитися контент на двох пристроях, а також мати до 30 завантажень для офлайн-перегляду. Серед можливостей плану «Преміум» — перегляд на чотирьох пристроях, роздільна здатність 4K UHD з підтримкою обʼємного звуку Dolby Atmos за наявності та офлайн-перегляд до 100 епізодів.
Також можна буде додатково проплатити перегляд спортивного контенту на каналах Eurosport 1 та Eurosport 2 за €3 (близько 150 гривень) на місяць.
Платформа доступна на мобільних пристроях, планшетах і телевізорах, з оплатою через Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple App Store, Google Play Store та Samsung Checkout.
Точна дата запуску сервісу в Україні поки що невідома.
- Цього літа Warner Bros. Discovery оголосила про підготовку до запуску HBO Max у 12 нових країнах, зокрема Албанії, Вірменії, Грузії та Казахстані. Загалом сервіс планує охопити 100 ринків. У 2026 році платформа зʼявиться в Німеччині, Італії та Британії. HBO Max пропонує популярні фільми та серіали, такі як «Друзі», «Останні з нас», «Білий лотос», Minecraft і серію фільмів про Гаррі Поттера.