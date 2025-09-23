Вечірнє шоу Джиммі Кіммела повернеться в ефір. Раніше його зупинили через критику ведучого щодо республіканців
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
Walt Disney Television / Flickr
Компанія Walt Disney заявила про повернення до ефіру вечірнього ток-шоу Джиммі Кіммела у вівторок, 23 вересня.
Про це повідомляє ABC News.
У Walt Disney пояснили, що вирішили призупинити виробництво шоу, щоб «уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для США момент».
У компанії кажуть, що частина коментарів Кіммела була «невчасною та нечутливою». Після переговорів із ведучим показ програми вирішили відновити з 23 вересня.
Сам ведучий ще не коментував повернення проєкту.
- Медіакомпанія Walt Disney Co. вирішила зняти з ефіру телеканалу ABC вечірнє ток-шоу Джиммі Кіммела після того, як ведучий розкритикував республіканців за спробу використати вбивство активіста Чарлі Кірка в політичних цілях. В офіційному повідомленні компанія Disney заявила, що призупинення стартувало з випуску від 17 вересня.