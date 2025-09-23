Вечірнє шоу Джиммі Кіммела повернеться в ефір. Раніше його зупинили через критику ведучого щодо республіканців

Новини

Walt Disney Television / Flickr

Компанія Walt Disney заявила про повернення до ефіру вечірнього ток-шоу Джиммі Кіммела у вівторок, 23 вересня.

Про це повідомляє ABC News.

У Walt Disney пояснили, що вирішили призупинити виробництво шоу, щоб «уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для США момент».

У компанії кажуть, що частина коментарів Кіммела була «невчасною та нечутливою». Після переговорів із ведучим показ програми вирішили відновити з 23 вересня.

Сам ведучий ще не коментував повернення проєкту.